Рубио заявил, что Трамп не считает встречу на Аляске победой Путина

Госсекретарь Рубио: встреча Путина и Трампа не будет уступкой со стороны США

Президент США Дональд Трамп не рассматривает встречу с президентом России Владимиром Путиным как уступку Америки или победу российской стороны. Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио в эфире WABC.

«Люди должны понимать, что для президента Трампа встреча – это не уступка. Если вы смотрите какие-то новости — я их больше не смотрю, — но вы их смотрите, и эти люди сходят с ума. О, какая победа для Путина — он получает встречу. Он (Трамп – «Газета.Ru») так не считает. Эта встреча — чтобы разобраться и принять решение», — подчеркнул он.

На встрече Путина и Трампа американские представители узнают «есть ли у этого дела какие-то шансы на успех или нет», добавил Рубио.

Дональд Трамп и Владимир Путин встретятся 15 августа на Аляске.

По словам помощника президента России Юрия Ушакова, выбор Аляски логичен — здесь пересекаются экономические интересы Российской Федерации и США, в том числе в Арктике. Ключевая тема переговоров — поиск долгосрочного мирного урегулирования украинского кризиса. Москва пригласила Трампа провести следующую встречу в России.

