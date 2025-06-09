В Госдуме объяснили слова президента Эстонии об отношениях с Россией

Президент Эстонии Алар Карис заявил о готовности к восстановлению отношений с Россией после СВО, поскольку власти страны считают опасной дальнейшую эскалацию конфликта. Об этом в беседе с News.ru заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

«Запад на сегодняшний день не един в принятии определенных решений по украинскому конфликту. Есть страны, [как Эстония], которые, естественно, видят опасность в дальнейшей эскалации событий на Украине», — заявил Чепа.

Он указал, что также существуют страны, которые проповедуют продолжение конфликта на Украине. Другие государства «просто подыгрывают русофобской политике». У Евросоюза нет единой позиции, подчеркнул парламентарий.

До этого президент Эстонии Алар Карис заявил, что его стране придется выстраивать отношения с Россией после завершения СВО, поскольку государства продолжат быть соседями и иметь общую границу.

По его словам, вероятно, придется создать «некоторое доверие» с дипломатическими отношениями, которые на данный момент практически сведены к нулю. Политик напомнил, что в Европе конфликты были и раньше, и многие воевавшие друг с другом страны сегодня являются союзниками.

Ранее президент Эстонии выступил с резким заявлением в адрес России.