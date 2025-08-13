Трамп созвонится с Зеленским и лидерами ЕС перед саммитом США — Россия

Трамп созвонится с Зеленским и лидерами ЕС 13 августа

Президент США Дональд Трамп созвонится с украинским коллегой Владимиром Зеленским и европейскими лидерами 13 августа. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на пресс-службу канцлера ФРГ.

Отмечается, что телефонный звонок запланирован на 15:00 по киевскому времени (совпадает с Москвой).

На встрече будут присутствовать лидеры Германии, Финляндии, Франции, Великобритании, Италии, Польши и Европейского Союза, а также генеральный секретарь НАТО Марк Рютте.

По данным агентства, после телефонного разговора с Трампом состоится онлайн-встреча «коалиции желающих».

«Коалиция желающих» — это объединение из более 30 стран, преимущественно европейских, которые допускают свое участие в возможной миротворческой миссии на Украине после завершения конфликта.

15 августа Трамп и президент России Владимир Путин проведут переговоры на Аляске. Главная тема переговоров — мир на Украине. Обсуждаемые предложения могут включить обмен территориями и отказ Киева от вступления в НАТО.

Ранее в Европе заявили, что Трамп может пойти на прямую сделку с Путиным.