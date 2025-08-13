Политик Филиппо: Трамп разрушил план ЕС по Украине перед встречей с Путиным

Президент США Дональд Трамп разрушил план стран Европы, который был нацелен на удержание Украиной территорий и продолжение конфликта. Об этом в эфире своего YouTube-канала заявил французский политик, глава партии «Патриоты» Флориан Филиппо.

«Это просто агония Евросоюза! Полностью оттеснены на второй план, так еще и вынуждены платить, если их интересует помощь Киеву», — подчеркнул он.

Как отметил французский политик, страны Европы не желают, чтобы Украина допускала какие-либо территориальные уступки России.

По оценке Филиппо, президент США «разнес» соответствующие намерения ЕС в преддверии переговоров с Путиным.

Дональд Трамп и Владимир Путин встретятся 15 августа на Аляске.

В Кремле подтвердили дату и место саммита. По словам помощника президента России Юрия Ушакова, выбор Аляски логичен — здесь пересекаются экономические интересы Российской Федерации и США, в том числе в Арктике.

Ключевая тема переговоров — поиск долгосрочного мирного урегулирования украинского кризиса. Москва пригласила Трампа провести следующую встречу в России.

