В ХАМАС готовы к переговорам об урегулировании конфликта в секторе Газа

The National: ХАМАС готов к переговорам об урегулировании конфликта в Газе

Палестинское движение ХАМАС готово к переговорам об урегулировании конфликта в секторе Газа и освобождении всех израильских заложников. Об этом сообщает газета The National.

По данным издания, в настоящий момент США обсуждают проект соглашения с Израилем, а также с посредниками из Египта и Катара.

27 июля стало известно, что Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) ввела ежедневную тактическую паузу в боевых действиях в части сектора Газа на период с 10:00 по 20:00 (местное время совпадает с московским). В ЦАХАЛ также анонсировали создание постоянно действующих безопасных маршрутов для перемещения гуманитарных миссий Организации Объединенных Наций и гуманитарных организаций, занимающихся доставкой продовольствия и лекарств в сектор Газа.

30 июля страны Лиги арабских государств впервые осудили действия ХАМАС и потребовали от группировки отказаться от власти над сектором Газа. Они подписали совместную декларацию с Евросоюзом на конференции ООН. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Трамп призвал ХАМАС капитулировать.