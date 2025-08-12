На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Правящая партия Грузии выпустила новый предвыборный ролик с кадрами Украины

Партия «Грузинская мечта» представила предвыборный ролик с кадрами Украины
true
true
close
Sputnik/РИА «Новости»

Партия «Грузинская мечта» опубликовала предвыборный ролик к муниципальным выборам 4 октября, используя кадры разрушений на Украине. Об этом свидетельствует материал на официальной странице партии в социальной сети.

Видео противопоставляет черно-белые изображения украинских разрушений с подписью «Нет войне» и цветные съемки грузинских достопримечательностей с текстом «Выбирай мир».

«Мир Грузии — больше жизни Тбилиси», — указано в описании ролика.

Аналогичный подход партия применяла перед парламентскими выборами 2024 года, когда баннеры с кадрами украинских разрушений сопровождались призывом «Выбирай мир».

29 июля первый вице-спикер парламента Грузии Георгий Вольский заявил, что Латвия, Литва и Эстония используют санкции против Грузии, чтобы вовлечь ее в противостояние с Россией и снизить риски для собственной безопасности.

В марте спикер грузинского парламента Шалва Папуашвили также заявил, что Эстония, Латвия и Литва призывали Грузию к конфронтации с Россией. По его словам, подобные призывы звучали после начала специальной военной операции на Украине. Папуашвили добавил, что страны Балтии требовали ввести санкции против России, провоцируя тем самым эскалацию отношений между государствами.

Ранее военкор предрек окончание конфликта на Украине по варианту войны в Грузии.

