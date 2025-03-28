В Грузии заявили о призыве стран Балтии к конфронтации с Россией

Папуашвили: Латвия, Литва и Эстония призывали Грузию к конфронтации с Россией

Эстония, Латвия и Литва призывали Грузию к конфронтации с Россией. Об этом заявил спикер грузинского парламента Шалва Папуашвили в социальной сети X.

По его словам, подобные призывы звучали после начала специальной военной операции на Украине. Папуашвили добавил, что страны Балтии требовали ввести санкции против России, провоцируя тем самым эскалацию отношений между государствами.

«Эстония, Латвия и Литва отчаянно пытаются укрепить собственную безопасность, отвлекая внимание России на что-то другое», — написал спикер.

7 марта Папуашвили заявил, что страны Балтии намерены сменить правительство в Грузии, чтобы впоследствии использовать страну в качестве оружия против России. По его словам, у властей прибалтийских стран в отношении страны ровно один интерес — превратить Тбилиси в оружие и инструмент против России.

24 марта спикер грузинского парламента заявил, что Латвия, Литва и Эстония имеют связанные с Россией страхи и вместо того, чтобы самим справляться со своими опасениями, избегают рисков за счет других государств, в том числе Грузии.

Ранее премьер Грузии рассказал о последствиях присоединения страны к санкциям против РФ.