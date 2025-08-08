Военкор Стешин: конфликт на Украине может кончиться по сценарию войны в Грузии

Конфликт на Украине может закончиться так же, как война в Грузии в 2008 году. Об этом заявил российский военкор Дмитрий Стешин в интервью KP.RU.

«Кончится это, наверняка, тем же, чем и в 2008-м. Тогда Запад нашел в себе силы признать, что неправ», — заявил он.

По словам военкора, это не говорилось в публичном поле, однако звезда бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили быстро закатилась. Стешин отметил, что отношения у России с Грузией наладились, потому что Запад «отполз и оставил в покое» страны.

