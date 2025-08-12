На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Путин созвонился с Ким Чен Ыном

Путин провел телефонные переговоры с Ким Чен Ыном
Кристина Кормилицына/РИА Новости

Президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с лидером КНДР Ким Чен Ыном. Об этом сообщили на сайте Кремля.

В ходе переговоров Путин высоко оценил оказанную КНДР поддержку в ходе освобождения Курской области от Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Помимо этого, в ходе переговоров российский лидер поздравил Ким Чен Ына с приближающимся национальным праздником — 80-й годовщиной Освобождения Кореи от японского колониального господства. В ответ на высказывание Путина северокорейский лидер добавил, что в республике считают этот праздник общим и помнят о роли Красной Армии в борьбе с захватчиками.

В ходе беседы стороны подтвердили приверженность развитию отношений дружбы, добрососедства и сотрудничества по всем направлениям в контексте Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и КНДР. Во время звонка лидеры обусловились о предстоящих личных контактах.

Кроме того, Путин поделился с Ким Чен Ыном данными о предстоящей встрече с американским лидером Дональдом Трампом на Аляске.

Ранее был назван город, в котором встретятся Путин и Трамп.

