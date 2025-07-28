Глава МИД РФ оценил вклад КНДР в освобождение Курской области

Министр иностранных дел России Сергей Лавров на XI Всероссийском молодежном образовательном форуме «Территория смыслов» высоко оценил вклад военных из КНДР в освобождение Курской области от Вооруженных сил Украины (ВСУ). Его слова приводит РИА Новости.

Глава МИД отметил, что у РФ огромное количество партнеров, единомышленников и союзников.

«Ближайшие союзники на Западе — конечно же, Республика Беларусь, на востоке — Корейская Народно-Демократическая Республика, с которой нас связывают десятилетия братских боевых связей. Мы помогали обрести независимость нашим корейским соседям, они нам помогли освободить Курскую область от украинских неонацистов», — уточнил Лавров.

13 июля министр иностранных дел России поблагодарил председателя КНДР Ким Чен Ына за поддержку специальной военной операции (СВО) на Украине. Также Лавров высоко оценил роль северокорейских бойцов в освобождении Курской области.

Кроме того, в ходе встречи стороны обсудили ситуацию в регионе и назвали причиной напряженности в Восточной Азии наращивание военной активности со стороны США и их союзников и участившиеся военные маневры с привлечением ядерного компонента.

В мае президент России Владимир Путин заявил, что военнослужащие КНДР проявили профессионализм и мужество в ходе операции по освобождению Курской области.

Ранее Лавров дал прогноз на ближайшие 10 лет.