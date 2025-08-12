Путин назвал устойчивой ситуацию с бюджетом в России

Ситуация с федеральным бюджетом России устойчивая. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе совещания по экономическим вопросам.

«Что касается федерального бюджета, то ситуация здесь устойчивая», — заявил он.

До этого научный руководитель центра конъюнктурных исследований НИУ ВШЭ Георгий Остапкович сообщил, что истечение срока ультиматума президента США Дональда Трампа не приведет к скачкам курса рубля.

Он не ожидает «высокой турбулентности» по курсу рубля, потому что, с его точки зрения, фактор Трампа не оказывает «экстраординарного влияния» на отечественную валюту. Эксперт прогнозирует, что в августе курс рубля будет колебаться в диапазоне от 80 до 84 руб. Он считает, что к концу году доллар будет торговаться по 90-95 руб.

Напомним, в конце июля Росстат впервые в 2025 году зафиксировал недельную дефляцию, с 15 по 21 июля она составила 0,05%. По данным Росстата, цены снизились на на плодоовощную продукцию. В то же время цены на бензин выросли на 0,3%, на дизельное топливо — практически не изменились.

Ранее в Госдуме назвали санкции бессмысленными в сравнении с высокой ключевой ставкой.