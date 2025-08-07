На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Госдуме назвали санкции бессмысленными в сравнении с высокой ключевой ставкой

Депутат Делягин: высокая ключевая ставка бьет по экономике сильнее санкций
true
true
true
close
Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Жесткая денежно-кредитная политика Центробанка привела к охлаждению российской экономики. В сложившихся условиях высокая ключевая ставка стала более чувствительной для бизнеса, чем внешние ограничения, заявил Tsargrad.tv депутат Госдумы Михаил Делягин.

В условиях слишком дорогих кредитов компании столкнулись с непростыми условиями для работы. Поэтому сегодня, по мнению депутата, необходимо принимать в этом направлении новые решения, переходя от режима управления экономикой в ручном режиме к общим правилам.

Парламентарий назвал западные санкции бессмысленными, заявив, что это ничто в сравнении с ключевой ставкой в 20% или в 21%, которая оставалась на таком уровне достаточно долго.

«Они говорили, что планируемый рост в 2,8% - это «неприемлемо много». Нельзя, дескать, развиваться такими быстрыми темпами - это перегрев экономики, её нужно срочно охладить», — напомнил Делягин, добавив, что достичь этого в итоге и удалось, однако последствия больше негативные.

Напомним, ЦБ на заседании 25 июля 2025 года второй раз подряд снизил ключевую ставку — на 2 процентных пункта, до 18%. Решение регулятора совпало с прогнозом участников финансового рынка. Банк России объяснил смягчение денежно-кредитной политики замедлением инфляции.

Кандидат экономических наук Николай Кульбака до этого отмечал, что уровень спроса в июле этого года оказался самым низким за последние десять лет, но подчеркивал, что хотя ситуация складывается непростая, катастрофической ее назвать нельзя. Он напомнил, что российская промышленность сталкивается с многочисленными трудностями на фоне постоянного санкционного давления – предприятия вынуждены работать при дефиците ресурсов и в условиях ограниченного сотрудничества с иностранными партнерами. Кроме того, влияет на экономические показатели также повышение налоговой нагрузки и дорогая рабочая сила, которые «давят» на компании и делают их менее конкурентоспособными, подчеркивал эксперт.

Ранее стало известно, почему россияне интересуются ключевой ставкой.

