На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Росстат впервые в 2025 году зафиксировал недельную дефляцию

Росстат впервые в 2025 году зафиксировал недельную дефляцию с 15 по 21 июля
true
true
true
close
Shutterstock

Росстат впервые в 2025 году зафиксировал недельную дефляцию, с 15 по 21 июля она составила 0,05%. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Отмечается, что неделей ранее индекс потребительских цен вырос на 0,02%.

По данным Росстата, цены снизились на на плодоовощную продукцию (в среднем на 3,5%): подешевела капуста (на 9,2%), капуста белокочанная (8,3%), картофель (7,3%) и огурцы (6,8%). Яблоки подорожали на 0,4%. Также снизилась стоимость яиц (на 1%), риса (0,3%), сосисок, сарделек, молока, сметаны, сливочного и подсолнечного масла (0,2%).

Цены на бензин выросли на 0,3%, на дизельное топливо — практически не изменились, говорится в данных ведомства.

До этого создатель Индекса Мишек, заведующий лабораторией анализа институтов и финансовых рынков ИПЭИ Президентской академии Александр Абрамов рассказал, что с 5 по 12 июля в российских магазинах подешевели морковь (-42,9% по сравнению с неделей ранее) и куриные тушки (-2,7%).

Ранее россиянам пообещали, что овощи резко подешевеют.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами