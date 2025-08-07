Экономист спрогнозировал, как истечение срока ультиматума Трампа скажется на рубле

Истечение срока ультиматума президента США Дональда Трампа не приведет к скачкам курса рубля, заявил «Прайму» научный руководитель центра конъюнктурных исследований НИУ ВШЭ Георгий Остапкович.

Он не ожидает «высокой турбулентности» по курсу рубля, потому что, с его точки зрения, фактор Трампа не оказывает «экстраординарного влияния» на отечественную валюту. Эксперт прогнозирует, что в августе курс рубля будет колебаться в диапазоне от 80 до 84 руб.

Остапкович добавил, что осенью из-за закупки иностранных товаров к Новому году курс начнет снижаться.

«Понадобится импорт в магазины, торговлю, придется закупать товары для населения, оборудование к концу года. Доллар станет дефицитным и потихонечку пойдет наверх. Это устроит бюджет и не будет бить по населению», — сказал экономист.

Он считает, что к концу году доллар будет торговаться по 90-95 руб.

До этого Трамп уточнил, что срок его 10-дневного ультиматума об окончании конфликта России и Украины следует отсчитывать с 29 июля. Американский лидер посетовал, что его российский коллега Владимир Путин никак не отреагировал на угрозы, и заявил, что не знает, как повлияют на РФ его предостережения. Перед этим Трамп обещал ввести вторичные пошлины против стран, покупающих российские энергоносители.

Ранее в России не исключили девальвацию рубля.