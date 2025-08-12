Появились слухи о планах премьера Сербии провести чистку в правительстве

Премьер-министр Сербии Джуро Мацут под давлением Запада планирует отправить в отставку некоторых пророссийских политиков. Об этом ТАСС сообщил сербский источник.

«Премьер-министр Сербии Джуро Мацут, находясь под давлением Запада, планирует в начале следующей недели провести перестановки в своем кабинете», — сообщил собеседник агентства.

По его словам, в ходе этих перестановок в отставку планируется отправить четырех чиновников: руководителя аппарата и советника по нацбезопасности Милоша Анджича, старшего советника по внешней политике Александру Николич, замруководителя аппарата Ану Йованчич и старшего советника Биляану Богичевич. Сообщается, что они ранее работали в кабинете бывшего вице-премьера Сербии Александара Вулина и имеют опыт работы в структурах безопасности.

Источник ТАСС отметил, что этим шагом Запад пытается ослабить связи Сербии с Россией. Отмечается, что если эти люди будут отстранены, то в сербском правительстве не останется никого, кто будет выступать против принятия антироссийских решений.

При этом собеседник агентства уточнил, что «президент Сербии Александар Вучич в этом процессе участия не принимает».

Сам Вучич назвал слухи о готовящейся отставке пророссийских политиков в Сербии «глупостями». Он подчеркнул, что республика не собирается менять свою позицию относительно России, и выразил непонимание, кто «выдумывает» подобного рода сообщения.

Ранее президент Сербии высказался о сотрудничестве с Россией.