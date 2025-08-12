На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Появились слухи о планах премьера Сербии провести чистку в правительстве

ТАСС: премьер Сербии под давлением Запада хочет уволить пророссийских политиков
true
true
true
close
Stringer/Reuters

Премьер-министр Сербии Джуро Мацут под давлением Запада планирует отправить в отставку некоторых пророссийских политиков. Об этом ТАСС сообщил сербский источник.

«Премьер-министр Сербии Джуро Мацут, находясь под давлением Запада, планирует в начале следующей недели провести перестановки в своем кабинете», — сообщил собеседник агентства.

По его словам, в ходе этих перестановок в отставку планируется отправить четырех чиновников: руководителя аппарата и советника по нацбезопасности Милоша Анджича, старшего советника по внешней политике Александру Николич, замруководителя аппарата Ану Йованчич и старшего советника Биляану Богичевич. Сообщается, что они ранее работали в кабинете бывшего вице-премьера Сербии Александара Вулина и имеют опыт работы в структурах безопасности.

Источник ТАСС отметил, что этим шагом Запад пытается ослабить связи Сербии с Россией. Отмечается, что если эти люди будут отстранены, то в сербском правительстве не останется никого, кто будет выступать против принятия антироссийских решений.

При этом собеседник агентства уточнил, что «президент Сербии Александар Вучич в этом процессе участия не принимает».

Сам Вучич назвал слухи о готовящейся отставке пророссийских политиков в Сербии «глупостями». Он подчеркнул, что республика не собирается менять свою позицию относительно России, и выразил непонимание, кто «выдумывает» подобного рода сообщения.

Ранее президент Сербии высказался о сотрудничестве с Россией.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами