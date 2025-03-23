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Президент Сербии высказался о дальнейшем сотрудничестве с Россией

Вучич подтвердил приверженность Сербии к развитию отношений с РФ
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Johanna Geron/Reuters

Президент Сербии Александар Вучич в ходе переговоров с замглавы Администрации президента РФ Максимом Орешкиным подтвердил намерение республики продолжать укреплять отношения с Россией. Об этом Вучич написал на своей странице в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

«Хорошая встреча с Максимом Орешкиным, на которой вновь была подтверждена приверженность укреплению отношений между Сербией и Россией во всех сферах», — заявил сербский лидер.

В частности, Вучич и Орешкин обменялись мнениями о сотрудничестве двух стран в сферах энергетики и торговли, а также по другим важным для обеих сторон направлениям.

7 марта Вучич во время телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным заявил, что 9 мая прилетит в Москву для участия в праздновании 80-летия Победы. Эту информацию 22 марта подтвердил Максим Орешкин. Замглавы администрации российского лидера отметил, что Вучич не только примет участие в Параде Победы, но и проведет переговоры с Путиным.

Ранее Вучич извинился за поддержку Сербией антироссийской резолюции.

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