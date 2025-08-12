В Госдуме допустили компромиссы с Украиной

Россия открыта к потенциальным компромиссам и уступкам в рамках переговоров по миру на Украине. Такое мнение в беседе с «Лентой.ру» высказал первый заместитель комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

«Я думаю, мы готовы на уступки. У нас есть часть территории Сумской области, часть Харьковской, Днепропетровской. Даже есть маленький, но очень важный кусочек Николаевской области», — заявил Чепа.

По его словам, один из вариантов, на который могла бы пойти Москва – компромиссы вокруг буферной зоны на приграничных с Россией территориях Украины.

До этого шеф Пентагона Пит Хегсет заявил, что любой мирный договор по Украине, вероятно, потребует компромиссов с обеих сторон, включая возможный обмен территориями. Когда его спросили о возможном создании прецедента с обменом территориями, Хегсет ответил, что это его не беспокоит, обосновав это тем, что данная война не была начата президентом США Дональдом Трампом и что он не является ее причиной. Хегсет объяснил ситуацию слабостью предыдущих администраций, в частности, экс-лидеров страны Барака Обамы и Джо Байдена.

Ранее глава МИД Германии заговорил об уступках со стороны Украины.