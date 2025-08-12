На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Госдуме допустили компромиссы с Украиной

Депутат Чепа допустил, что Россия пойдет на компромиссы с Украиной
true
true
true
close
Максим Гучек/БелТА/РИА Новости

Россия открыта к потенциальным компромиссам и уступкам в рамках переговоров по миру на Украине. Такое мнение в беседе с «Лентой.ру» высказал первый заместитель комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

«Я думаю, мы готовы на уступки. У нас есть часть территории Сумской области, часть Харьковской, Днепропетровской. Даже есть маленький, но очень важный кусочек Николаевской области», — заявил Чепа.

По его словам, один из вариантов, на который могла бы пойти Москва – компромиссы вокруг буферной зоны на приграничных с Россией территориях Украины.

До этого шеф Пентагона Пит Хегсет заявил, что любой мирный договор по Украине, вероятно, потребует компромиссов с обеих сторон, включая возможный обмен территориями. Когда его спросили о возможном создании прецедента с обменом территориями, Хегсет ответил, что это его не беспокоит, обосновав это тем, что данная война не была начата президентом США Дональдом Трампом и что он не является ее причиной. Хегсет объяснил ситуацию слабостью предыдущих администраций, в частности, экс-лидеров страны Барака Обамы и Джо Байдена.

Ранее глава МИД Германии заговорил об уступках со стороны Украины.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами