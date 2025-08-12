Глава МИД ФРГ Вадефуль допустил уступки со стороны Украины при заключении мира

Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль допустил уступки со стороны Украины при заключении мирного соглашения с Россией. Его слова приводит газета The Guardian.

«Сам факт того, что Украина сейчас готова обсуждать статус-кво, уже является уступкой, поскольку Россия оккупирует украинскую территорию, нарушая международное право», — заявил Вадефуль.

Глава МИД ФРГ также признал возможность уступок со стороны Украины в будущем мирном соглашении, но отметил, что сейчас речь идет лишь о формировании «справедливых условий для переговоров».

По его словам, будущее Украины связано с европейской безопасностью, поэтому лидеры Евросоюза не останутся в стороне, пока решение этого вопроса происходит без их участия.

До этого The Daily Telegraph со ссылкой на западные источники писала, что Украина рассматривает возможность отказа от территорий, утраченных в ходе конфликта, в обмен на гарантии безопасности. Согласно публикации, президент Украины Владимир Зеленский готов заморозить боевые действия по текущей линии соприкосновения.

Ранее глава МИД Чехии рассказал об «уникальной возможности» для Путина на переговорах с Трампом.