AT: Зеленскому нужно согласиться на любую сделку по итогам переговоров РФ и США

Украинскому лидеру Владимиру Зеленскому стоит согласиться на сделку по итогам встречи президентов Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске, поскольку альтернатива будет губительной для республики. Об этом пишет American Thinker (AT).

Авторы заявили, что Зеленскому было бы разумно обойтись «малой кровью» и принять любую мирную сделку, выдвинутую Трампом на предстоящих переговорах с президентом России.

«Неважно, каким будет это предложение, оно будет лучше неизбежного уничтожения, ожидающего страну Зеленского в случае продолжения боевых действий», — говорится в тексте.

В материале также отмечается, что отказ президента Украины уступать территории обусловлен нежеланием лишаться власти.

До этого Владимир Зеленский заявил, что Европе необходимо «продолжить давление» на Россию в преддверии встречи президентов Владимира Путина и Дональда Трампа. При этом, добавил украинский лидер, Киев и Брюссель поддерживают решимость Трампа по урегулированию конфликта, однако Запад, по его словам, должен «сформировать такие позиции, которые не позволят России в очередной раз обмануть мир».

Ранее в США приписали к заслугам Трампа предстоящий визит Путина на Аляску.