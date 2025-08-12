В США приписали к заслугам Трампа предстоящий визит Путина на Аляску

Американский сенатор-республиканец Линдси Грэм заявил, что визит президента России Владимира Путина на Аляску якобы стал возможен благодаря жесткой политике американского лидера Дональда Трампа. Его слова приводит телеканал Fox News.

«Я не могу представить другого человека на планете, который мог бы посадить за стол переговоров Путина, кроме Трампа. Но причина, по которой Путин едет на Аляску, в том, что президент Трамп объявил о продаже оружия Европе для помощи Украине, и это встревожило Путина», — утверждает Грэм.

Политик напомнил, что Трамп ввел повышенные тарифы против Индии за покупку нефти из России. Сенатор также заявил, что президент США проводит политику «мира через силу».

15 августа Трамп и президент России Владимир Путин проведут переговоры на Аляске. Главная тема переговоров — мир на Украине. Обсуждаемые предложения могут включить обмен территориями и отказ Киева от вступления в НАТО.

В Кремле подтвердили дату и место. Помощник президента Юрий Ушаков объяснил выбор Аляски ее географической близостью к России. По его словам, ближайшие дни будут посвящены «активной и напряженной проработке» деталей встречи.

Ранее глава МИД Германии заговорил об уступках со стороны Украины.