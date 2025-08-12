Economist: Баренцбург на Шпицбергене – уголок РФ в НАТО с Лениным во главе

Поселок Баренцбург на Шпицбергене привлек внимание западных спецслужб из-за того, что остается «уголком» России в НАТО, где «председателем» остается Владимир Ленин. Об этом пишет газета The Economist.

«Уголок НАТО, где председательствует Ленин», — пишет издание.

Как сообщается, в Баренцбурге «председателем» местного совета до сих пор остается Владимир Ленин.

На фоне российского присутствия этот «уголок» России в стране НАТО вызывает озабоченность у западных разведывательных и специальных служб.

В июне посол России в Осло Николай Корчунов заявил, что власти Норвегии пытаются укрепить свой суверенитет над архипелагом Шпицберген, что усложняет проведение там российской научной и хозяйственной деятельности.

По словам дипломата, текущие контакты с норвежской стороной по архипелагу носят прагматичный характер и осуществляются преимущественно на уровне норвежского руководства архипелагом.

Архипелаг Шпицберген находится в Северном Ледовитом океане. В 1920 году был подписан Шпицбергенский трактат, который определил его международный статус. Норвегия получила суверенитет над территорией, которая ранее считалась ничейной. При этом государства-участники договора, включая Россию, получили равные права на использование природных ресурсов Шпицбергена и его территориальных вод. Архипелаг обладает особым статусом и открыт для свободного посещения гражданами стран-участниц договора.

Ранее в МИД РФ пригрозили Норвегии ответом на ограничения против российских рыболовов.