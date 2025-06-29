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Посол указал на препятствование научной деятельности РФ на Шпицбергене

Посол Корчунов: Норвегия препятствует научной деятельности РФ на Шпицбергене
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Hannes Grobe/Wikimedia Commons

Посол России в Осло Николай Корчунов заявил в интервью РИА Новости, что власти Норвегии пытаются укрепить свой суверенитет над архипелагом Шпицберген, что усложняет проведение там российской научной и хозяйственной деятельности.

По словам дипломата, текущие контакты с норвежской стороной по архипелагу носят прагматичный характер и осуществляются преимущественно на уровне норвежского руководства архипелагом.

Корчунов отметил, что Норвегия, за некоторыми исключениями, поддержала все секторальные санкции Евросоюза, включая ограничения на посещение наших судов архипелага Шпицберген. Это противоречит Договору о Шпицбергене, так как ставит российских экономоператоров и ученых в дискриминируемое положение.

В конце мая официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Норвегия втягивает архипелаг Шпицберген в орбиту военно-политического планирования НАТО, что противоречит международным обязательствам североевропейской страны.

Архипелаг Шпицберген находится в Северном Ледовитом океане. В 1920 году был подписан Шпицбергенский трактат, который определил его международный статус. Норвегия получила суверенитет над территорией, которая ранее считалась ничейной. При этом государства-участники договора, включая Россию, получили равные права на использование природных ресурсов Шпицбергена и его территориальных вод. Архипелаг обладает особым статусом и открыт для свободного посещения гражданами стран-участниц договора.

Ранее посол рассказал о перспективах сотрудничества России и Норвегии.

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