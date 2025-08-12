На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Российские журналисты массово подают документы на визу для поездки на Аляску

Десятки журналистов из РФ подаются на визы для поездки на Аляску к 15 августа
Кирилл Зыков/РИА Новости

Российские журналисты массово подают документы на получение визы, чтобы поехать на Аляску в преддверии встречи президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Об этом сообщил в своем Telegram-канале корреспондент RT Костя Придыбайло.

По его словам, в настоящий момент в консульском отделе посольства США в Москве находятся десятки российских журналистов.

«Встреча уже в пятницу, времени практически нет», — сказал он.

Придыбайло отметил, что стоимость оформления визы — $185 (более 14 тыс. рублей), а американцы берут за это деньги, даже когда целью поездки становится освещение событий такого формата.

Переговоры президентов России и США состоятся 15 августа на Аляске. Главная тема — мир на Украине. Обсуждаемые предложения могут включить обмен территориями и отказ Киева от вступления в НАТО.

До этого РИА Новости сообщили, что некоторые отели в Анкоридже, крупнейшем городе американского штата Аляска, подорожали почти в два раза в преддверии встречи Путина и Трампа. Удалось выяснить, что стоимость номера, например, в отеле Hilton Anchorage сразу после анонса встречи выросла с $347 (около 27 тыс. рублей) за ночь до $657 (более 52 тыс. рублей).

Ранее в отеле на Аляске не осталось свободных номеров на дату встречи Путина с Трампом.

Встреча Путина и Трампа
