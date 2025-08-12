Российские журналисты массово подают документы на визу для поездки на Аляску

Десятки журналистов из РФ подаются на визы для поездки на Аляску к 15 августа

Российские журналисты массово подают документы на получение визы, чтобы поехать на Аляску в преддверии встречи президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Об этом сообщил в своем Telegram-канале корреспондент RT Костя Придыбайло.

По его словам, в настоящий момент в консульском отделе посольства США в Москве находятся десятки российских журналистов.

«Встреча уже в пятницу, времени практически нет», — сказал он.

Придыбайло отметил, что стоимость оформления визы — $185 (более 14 тыс. рублей), а американцы берут за это деньги, даже когда целью поездки становится освещение событий такого формата.

Переговоры президентов России и США состоятся 15 августа на Аляске. Главная тема — мир на Украине. Обсуждаемые предложения могут включить обмен территориями и отказ Киева от вступления в НАТО.

До этого РИА Новости сообщили, что некоторые отели в Анкоридже, крупнейшем городе американского штата Аляска, подорожали почти в два раза в преддверии встречи Путина и Трампа. Удалось выяснить, что стоимость номера, например, в отеле Hilton Anchorage сразу после анонса встречи выросла с $347 (около 27 тыс. рублей) за ночь до $657 (более 52 тыс. рублей).

Ранее в отеле на Аляске не осталось свободных номеров на дату встречи Путина с Трампом.