На Аляске перед встречей Путина и Трампа взлетели цены на отели

РИА: отели в Анкоридже на Аляске подорожали вдвое перед встречей Путина и Трампа

Некоторые отели в Анкоридже, крупнейшем городе американского штата Аляска, подорожали почти в два раза в преддверии встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Об этом пишет РИА Новости.

Агентство сравнило стоимость номеров в отелях сразу после заявления Трампа о встрече с Путиным и спустя сутки. Для анализа была выбрана дата, названная американским лидером, — 15 августа и ночь на 16-е. В качестве источника данных использовался сервис бронирования отелей Booking.com.

Удалось выяснить, что стоимость номера, например, в отеле Hilton Anchorage сразу после анонса встречи выросла с $347 за ночь до $657. В свою очередь Wyndham Garden Anchorage Airport подорожал с $499 до $609 за ночь, а The Wildbirch Hotel in JdV by Hyatt — с $322 до $547 за тот же промежуток времени. Стоимость номеров в Hampton Inn Anchorage на Аляске увеличилась с $352 до $616 за ночь, сообщает агентство.

9 августа Дональд Трамп анонсировал встречу с Владимиром Путиным 15 августа. По словам американского лидера, она состоится в «великом штате» Аляска.

Эту информацию подтвердил помощник президента России Юрий Ушаков. Он отметил, что Путин и Трамп сосредоточатся на обсуждении вариантов достижения долгосрочного мира на Украине.

Как ожидается, украинский президент Владимир Зеленский на этой встрече присутствовать не будет. Однако, по данным источников CNN в Белом доме, в это время он будет находиться на Аляске.

Ранее следующую неделю назвали судьбоносной для Украины.