В отеле на Аляске не осталось свободных номеров на дату встречи Путина с Трампом

RTVI: в отеле Captain Cook на Аляске нет мест на дату встречи Путина с Трампом

В отеле Captain Cook в Анкоридже (Аляска) забронировали все номера на дату встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Об этом сообщает RTVI.

По данным издания, свободных номеров в четырехзвездочном отеле нет в период с 11 по 15 августа включительно, однако после указанных дат они вновь появляются.

9 августа Дональд Трамп анонсировал встречу с Владимиром Путиным 15 августа. По словам американского лидера, она состоится в «великом штате» Аляска.

На какой именно локации пройдет встреча президентов России и США, пока неизвестно. Источник местного издания Alyaska Landmine допустил, что переговоры Путина и Трампа могут пройти в отеле Alyeska Resort в городе Гирдвуд, который находится на юге муниципалитета Анкоридж. Такой вывод был сделан на основе того, что в этом отеле с 12 по 16 августа полностью отсутствуют номера для бронирования.

До этого РИА Новости сообщили, что некоторые отели в Анкоридже, крупнейшем городе американского штата Аляска, подорожали почти в два раза в преддверии встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Удалось выяснить, что стоимость номера, например, в отеле Hilton Anchorage сразу после анонса встречи выросла с $347 за ночь до $657.

Ранее сообщалось, что на Аляске сошел оползень и вызвал цунами в преддверии встречи Путина и Трампа.