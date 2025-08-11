На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В отеле на Аляске не осталось свободных номеров на дату встречи Путина с Трампом

RTVI: в отеле Captain Cook на Аляске нет мест на дату встречи Путина с Трампом
true
true
true
close
Google

В отеле Captain Cook в Анкоридже (Аляска) забронировали все номера на дату встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Об этом сообщает RTVI.

По данным издания, свободных номеров в четырехзвездочном отеле нет в период с 11 по 15 августа включительно, однако после указанных дат они вновь появляются.

9 августа Дональд Трамп анонсировал встречу с Владимиром Путиным 15 августа. По словам американского лидера, она состоится в «великом штате» Аляска.

На какой именно локации пройдет встреча президентов России и США, пока неизвестно. Источник местного издания Alyaska Landmine допустил, что переговоры Путина и Трампа могут пройти в отеле Alyeska Resort в городе Гирдвуд, который находится на юге муниципалитета Анкоридж. Такой вывод был сделан на основе того, что в этом отеле с 12 по 16 августа полностью отсутствуют номера для бронирования.

До этого РИА Новости сообщили, что некоторые отели в Анкоридже, крупнейшем городе американского штата Аляска, подорожали почти в два раза в преддверии встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Удалось выяснить, что стоимость номера, например, в отеле Hilton Anchorage сразу после анонса встречи выросла с $347 за ночь до $657.

Ранее сообщалось, что на Аляске сошел оползень и вызвал цунами в преддверии встречи Путина и Трампа.

Все новости на тему:
Встреча Путина и Трампа
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами