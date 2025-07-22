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Лавров назвал тревожными сигналами антироссийские заявления в Европе

Лавров: любые поползновения, которыми ФРГ угрожает РФ, вызывают тревогу
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Maxim Shemetov/Pool/Reuters

Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал тревожным сигналом антироссийские заявления руководителей НАТО и европейских чиновников. Его слова передает ТАСС.

«Любые поползновения, которыми сейчас нам грозят немецкий министр обороны, например, заявляя, что мы будем готовы убивать русских солдат, заявление руководителей НАТО о том, что они вот-вот превентивно раздавят Калининградскую область, — это, наверное, для любого нормального ... человека, посылает очень тревожный сигнал о том, какие планы варятся в Брюсселе, в Берлине, да и в Париже с Лондоном, конечно же», — сказал Лавров.

15 июля министр иностранных дел РФ на пресс-конференции по итогам Совета министров иностранных дел государств — членов Шанхайской организации сотрудничества заявил, что страны НАТО «споткнулись» на Украине, но продолжают использовать ее в качестве «наконечника» против России, делая вид, что доведут дело до конца.

Ранее Лавров оценил угрозы Трампа о 100-процентных пошлинах.

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