В Кремле заявили, что Евросоюз теряет свое политическое влияние

В позициях Москвы и Пекина нет сильных расхождений в вопросе влияния Евросоюза (ЕС) на многополярность мира, заявил на брифинге с журналистами пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По его словам, если смотреть на динамику развития западных стран, то видно, как ЕС теряет свою экономическую мощь, политическое влияние и суверенность

«Это объективные процессы, которые будут развиваться в динамике», — подчеркнул Песков.

Председатель КНР Си Цзиньпин накануне заявил, что Китай не является источником вызовов, с которыми сталкивается Евросоюз. По словам китайского лидера, между КНР и ЕС нет каких-либо фундаментальных противоречий интересов и геополитических конфликтов. При этом КНР и Европа «действительно различаются», однако их исторические различия не должны мешать развитию двусторонних отношений, добавил он.

Глава МИД РФ Сергей Лавров в мае заявлял, что западный трек российской внешней политики полностью себя исчерпал, и Москва противостоит агрессивному блоку с США, ЕС и НАТО. Глава МИД добавил, что наступила эпоха перехода к многополярности и отказа от подчинения гегемону.

Ранее в Китае призвали Евросоюз не вмешиваться в сотрудничество с Россией.