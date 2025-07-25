На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Кремле заявили, что Евросоюз теряет свое политическое влияние

Песков: ЕС теряет экономическую мощь, политическое влияние, суверенность
true
true
true
close
Михаил Голенков/РИА Новости

В позициях Москвы и Пекина нет сильных расхождений в вопросе влияния Евросоюза (ЕС) на многополярность мира, заявил на брифинге с журналистами пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По его словам, если смотреть на динамику развития западных стран, то видно, как ЕС теряет свою экономическую мощь, политическое влияние и суверенность

«Это объективные процессы, которые будут развиваться в динамике», — подчеркнул Песков.

Председатель КНР Си Цзиньпин накануне заявил, что Китай не является источником вызовов, с которыми сталкивается Евросоюз. По словам китайского лидера, между КНР и ЕС нет каких-либо фундаментальных противоречий интересов и геополитических конфликтов. При этом КНР и Европа «действительно различаются», однако их исторические различия не должны мешать развитию двусторонних отношений, добавил он.

Глава МИД РФ Сергей Лавров в мае заявлял, что западный трек российской внешней политики полностью себя исчерпал, и Москва противостоит агрессивному блоку с США, ЕС и НАТО. Глава МИД добавил, что наступила эпоха перехода к многополярности и отказа от подчинения гегемону.

Ранее в Китае призвали Евросоюз не вмешиваться в сотрудничество с Россией.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами