FT: Европа готовится к войне и расширяет площади для оборонных заводов

Площадь оборонных заводов в Европе увеличивается в три раза быстрее, чем ранее, в рамках создания базы для «ведения войны». Об этом сообщает британская газета Financial Times.

«Масштабы и распространение работ свидетельствуют о смене ориентиров в области перевооружения, что позволяет Европе перейти от производства в мирное время к созданию промышленной базы для более устойчивого ведения войны», — говорится в сообщении издания.

Как подчеркивается в материале FT, оружейные заводы Европы расширяются в три раза быстрее, чем в мирное время, и их площадь составляет более семи миллионов квадратных метров, что представляет собой «перевооружение в историческом масштабе».

Данные, предоставленные FT, показывают, что давно обещанное «возрождение обороны Европы» на фоне вливания государственных денег, начинает воплощаться не только в политической риторике и в обещаниях о расходовании средств, но и «в бетоне и стали».

При этом 11 августа британская газета The Times писала о том, что у Европы «не хватит сил», чтобы поддерживать Украину и обеспечить ей благоприятные условия мира.

