Кабмин расширил список регионов, участники обороны которых могут получить статус ветерана

Участники обороны приграничья получат право на статус ветерана боевых действий
Максим Богодвид/РИА Новости

Правительство России расширило список территорий, участники обороны которых имеют право на получение статуса ветерана боевых действий. Об этом сообщает пресс-служба кабмина в официальномTelegram-канале.

В перечень регионов, прилегающих к районам проведения СВО и подвергшихся атакам со стороны вооруженных формирований Украины, добавили Республику Крым, Севастополь, Белгородскую, Брянскую и Курскую области, Темрюкский район Краснодарского края, Кантемировский и Россошанский муниципальные районы Воронежской области, а также Анапу, Новороссийск и Геленджик. Всего — 11 административно-территориальных образований.

Теперь участники обороны этих регионов от атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) могут получить статус ветерана боевых действий. Прежде всего это касается военнослужащих, сотрудников силовых ведомств и добровольцев, отражавших украинские нападения на указанные территории.

Сенатор Айрат Гибатдинов ранее предложил установить льготную налоговую ставку в размере 1% для участников СВО, которые после возвращения с фронта оформятся как индивидуальные предприниматели.

Ранее Цивилева предложила расширить льготы инвалидов боевых действий.

