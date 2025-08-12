Кабмин расширил список регионов, участники обороны которых могут получить статус ветерана

Правительство России расширило список территорий, участники обороны которых имеют право на получение статуса ветерана боевых действий. Об этом сообщает пресс-служба кабмина в официальномTelegram-канале.

В перечень регионов, прилегающих к районам проведения СВО и подвергшихся атакам со стороны вооруженных формирований Украины, добавили Республику Крым, Севастополь, Белгородскую, Брянскую и Курскую области, Темрюкский район Краснодарского края, Кантемировский и Россошанский муниципальные районы Воронежской области, а также Анапу, Новороссийск и Геленджик. Всего — 11 административно-территориальных образований.

Теперь участники обороны этих регионов от атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) могут получить статус ветерана боевых действий. Прежде всего это касается военнослужащих, сотрудников силовых ведомств и добровольцев, отражавших украинские нападения на указанные территории.

Сенатор Айрат Гибатдинов ранее предложил установить льготную налоговую ставку в размере 1% для участников СВО, которые после возвращения с фронта оформятся как индивидуальные предприниматели.

Ранее Цивилева предложила расширить льготы инвалидов боевых действий.