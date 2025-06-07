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В России предложили ввести еще одну льготу для участников СВО

Сенатор Гибатдинов предложил ввести для ветеранов СВО льготы при регистрации ИП
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Максим Богодвид/РИА Новости

Сенатор Айрат Гибатдинов выступил с инициативой установить льготную налоговую ставку в размере 1% для участников специальной военной операции, которые после возвращения оформятся как индивидуальные предприниматели. Об этом пишет ТАСС.

По его словам, идея возникла после общения с бойцами в зоне СВО. Многие из них, как он отметил, планируют после службы открыть собственное дело.

Необходимые поправки в Налоговый кодекс уже направлены на рассмотрение в правительство. Согласно предложению, льгота будет действовать для ИП, выбравших систему налогообложения «доходы минус расходы». Сниженная ставка будет применяться с момента регистрации предпринимателя и сохранится на протяжении пяти налоговых периодов.

Сенатор уточнил, что после этого регионам может быть предоставлено право самостоятельно вводить ограничения — например, по численности сотрудников или по уровню доходов.

Он также подчеркнул, что принятие инициативы не повлечет дополнительных затрат для бюджета и станет формой государственной поддержки для ветеранов, которые защищали интересы страны.

Ранее Герой России рассказал, каким видит будущее страны после окончания СВО.

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