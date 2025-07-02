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Цивилева предложила расширить льготы инвалидов боевых действий

Цивилева выступила за расширение льгот для всех инвалидов боевых действий
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Алексей Майшев/РИА Новости

Статс-секретарь — замминистра обороны РФ, председатель фонда «Защитники отечества» Анна Цивилева предложила распространить льготы уволенных инвалидов СВО на всех инвалидов боевых действий. Такое предложение она озвучила на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства.

По словам замминистра, многие участники спецоперации на Украине, несмотря на то, что получили тяжелые ранения и инвалидность, принимают решение остаться служить в рядах Вооруженных сил или других силовых ведомств. Цивилева подчеркнула, что эти военнослужащие являются особой категорией ветеранов СВО, которым необходима защита государства, и на них следует также распространить льготы фонда.

Цивилева уточнила, что в настоящее время фонд «Защитники Отечества» обеспечивает ветеранов СВО, которые получили инвалидность и были уволены с военной службы, новейшими техническими средствами реабилитации. Помимо этого фонд проводит доплату по электронному сертификату, который был выдан Социальным фондом России. Кроме того, указала Цивилева, «Защитники Отечества» адаптируют дома военнослужащих под индивидуальные потребности. Статс-секретарь отметила, что среди прочего фонд выдает автомобили, в которых присутствует ручное управление.

«Я предлагаю распространить данные полномочия фонда «Защитники Отечества» на действующих военнослужащих Министерства обороны и всех других силовых структур — участников специальной военной операции, имеющих статус ветерана боевых действий, которые получили инвалидность», — предложила председатель фонда.

2 июля Путин провел по видеосвязи совещание с членами правительства по оперативным вопросам, среди которых выделил социальное обеспечение участников СВО и гарантии их семьям. Российский лидер задал Цивилевой вопросы по поводу социального обеспечения бойцов, которые получили травму в ходе спецоперации и остались на военной службе.

Также статс-секретарь — заместитель министра обороны РФ предложила российскому лидеру распространить льготу на получение образования и на вдов солдат СВО. По ее словам, на данный момент соответствующая льгота предусмотрена для участников СВО и их детей.

Ранее Путин пошутил о погоде в Москве.

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