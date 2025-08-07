Правительство Швейцарии заявило о поддержке новых антироссийских санкций

Швейцария в ближайшее время присоединится к 18-му пакету антироссийских санкций Европейского союза. Об этом газете «Известия» заявил заместитель директора департамента по связям с общественностью и СМИ министерства экономики, образования и науки Швейцарии Фабиан Майенфиш.

Он отметил, что решение швейцарского правительства о поддержке санкций может произойти уже в ближайшие недели. Чиновник напомнил, что ранее Швейцария присоединялась ко всем санкциям против России.

По мнению депутата нижней палаты парламента от партии «Демократический союз центра» Жана-Люка Аддора, поддержка Швейцарией предыдущих антироссийских санкций производилась в ущерб собственным интересам, исключительно ради согласования с Евросоюзом и Соединенными Штатами. Политик подчеркнул, что рестрикции не оказали никакого ощутимого влияния ни на конфликт на Украине, ни на позицию России. Зато из-за инфляции и роста цен на энергоносители пострадали сами швейцарцы.

В российском посольстве в Берне заявили, что положительных изменений в недружественной политике Швейцарии пока нет. Поэтому ее присоединение к новому пакету антироссийских санкций не станет неожиданностью для Москвы.

6 августа крупнейшая партия Швейцарии назвала ошибкой присоединение к антироссийским санкциям.

Ранее Швейцария вслед за ЕС расширила список санкций, введенных против России.