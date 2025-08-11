В Евросоюзе сообщили о начале работы над 19-м пакетом санкций против России

Евросоюз начал работу над 19-м пакетом санкций против России. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление главы евродипломатии Каи Каллас.

«Поскольку Россия не согласилась на полное и безоговорочное прекращение огня, нам не следует даже обсуждать какие-либо уступки», — заявила она.

По словам Каллас, в вопросе урегулирования важна последовательность действий. По ее словам, первым шагом необходимы «безоговорочное прекращение огня с надежной системой мониторинга», а также гарантии безопасности.

Каллас подчеркнула, что ЕС будет работать над 19-м пакетом антироссийских санкций.

До этого канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что уже несколько недель просит президента США Дональда Трампа ужесточить санкции против России. По его словам, американская сторона объявила о санкциях, однако они еще не вступили в силу.

Ранее ряд не входящих в ЕС стран присоединились к пакету санкций против Белоруссии.