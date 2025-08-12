На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
На Западе объяснили, почему Трамп заявил о поездке в РФ вместо Аляски

The Guardian: Трамп ошибочно назвал РФ местом встречи с Путиным 15 августа
true
true
true
close
Ken Cedeno/Reuters

Президент США Дональд Трамп оговорился, когда назвал Россию местом встречи с российским коллегой Владимиром Путиным 15 августа. Об этом пишет The Guardian.

В издании сочли оговорку главы Белого дома «досадной оплошностью».

Автор The Guardian напомнил, что Аляска не является частью России с 1867 года, когда она была продана США за $7,2 млн.

11 августа Трамп в ходе пресс-конференции заявил, что собирается посетить Россию в пятницу и встретиться с Путиным.

Диалог между президентами США и РФ намечен на 15 августа и пройдет на Аляске. Главной темой станет достижение мирного урегулирования на Украине. Среди возможных обсуждаемых инициатив — территориальный размен и отказ Киева от дальнейшего курса на вступление в Североатлантический альянс.

Ранее психолог увидел «когнитивные проблемы» у Трампа.

