Психолог увидел «когнитивные проблемы» у Трампа

Президент США Дональд Трамп в последнее время мог столкнуться с ухудшением когнитивных способностей, что якобы демонстрируют его публичные выступления. Об этом пишет британская газета The Guardian.

«(Трамп – «Газета.Ru») отвлекается, не думая — он просто будет менять темы без саморегуляции, не имея последовательного повествования», — приводит издание слова старшего преподавателя кафедры психологии в Корнельском университете Гарри Сигала.

Как пишет The Guardian, Трамп, отвечая на вопрос о голоде в Газе не мог вспомнить о помощи, которую США оказали региону. Президент забыл, что «другие также внесли свой вклад», отмечается в материале.

В апреле Трамп прошел медицинское обследование в Национальном военно-медицинском центре имени Уолтера Рида. После четырехчасового осмотра он заявил, что, в отличие от своего предшественника Джо Байдена, успешно прошел когнитивный тест, ответив правильно на все вопросы. «Очень хорошая душа», — похвастался Трамп.

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