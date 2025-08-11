Госдеп США внес пакистанскую группировку в список террористических организаций

Вашингтон внес пакистанскую организацию «Армия освобождения Белуджистана» (BLA) в число иностранных террористических группировок. Об этом на сайте Государственного департамента заявил госсекретарь США Марко Рубио.

Госдеп присвоил «Армии освобождения Белуджистана» и её подразделению «Бригаде Маджида» статус иностранной террористической организации (FTO).

В заявлении уточняется, что в 2019 году BLA была внесена в список глобальных террористов особого значения (SDGT). С тех пор организация взяла на себя ответственность за несколько крупных террористических актов. С юридической точки зрения статус FTO подвергается более жестким санкциям, чем SDGT.

«Армия освобождения Белуджистана» ведет вооружённую борьбу против центрального правительства Пакистана с целью добиться независимости одноименной провинции, расположенной в юго-западной части страны.

В августе прошлого года армия и правоохранительные органы Пакистана ликвидировали более 20 экстремистов в ответ на террористические атаки в провинции Белуджистан.

Ранее США внесли крыло палестинской радикальной группировки в список террористов.