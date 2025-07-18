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США внесли крыло палестинской радикальной группировки в список террористов

США внесли «Фронт сопротивления» в список террористических организаций
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Jose Luis Magana/AP

США внесли в список террористических организаций «Фронт сопротивления» — диверсионное крыло базирующейся в Пакистане радикальной группировки «Лашкар-э-Тайба». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление пресс-службы госдепартамента Соединенных Штатов.

По версии ведомства, включение «Фронта сопротивления» в список террористических организаций направлено на защиту интересов США в сфере нацбезопасности, противодействие терроризму и привлечение к ответственности за атаку в Пахалгаме.

22 апреля вооруженная группировка атаковала группу туристов в Пахалгаме, одном из самых посещаемых городов индийского региона Джамму и Кашмир, в результате чего 26 человек получили несовместимые с жизнью травмы, среди них было 25 граждан Индии и один гражданин Непала. Ответственность за теракт взяла на себя группировка «Фронт сопротивления», являющаяся ответвлением радикальной террористической организации «Лашкар-и-Тайба» (организация запрещена в России), которая базируется в Пакистане.

Ранее премьер Индии высказался о необходимости действий против терроризма.

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