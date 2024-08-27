Силы безопасности Пакистана ликвидировали террористов

Армия и правоохранительные органы Пакистана ликвидировали как минимум 21 экстремиста в ответ на террористические атаки в провинции Белуджистан. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Межведомственную службу по связям с общественностью вооруженных сил страны.

«Силы безопасности быстро отреагировали и успешно предотвратили злонамеренные планы террористов, уничтожив 21 из них в ходе операций по очистке территории, тем самым обеспечив защиту местного населения», — говорится в сообщении.

В воскресенье вечером в провинции Белуджистан началась волна террористических атак. Целями радикалов стали призывные пункты армии, полицейские участки и транспортная инфраструктура региона.

В течение дня поступали сообщения о террористической активности в таких городах, как Сунцар, Мастунг,Панджгур, Калат, Пасни, Сиби, Кветта, Турбат, и Бела.

Ответственность за атаки взяла на себя запрещенная в Пакистане группировка «Армия освобождения Белуджистана».

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