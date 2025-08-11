Власти Киева, которые притесняют русский язык, являются «групповым быдлом». Об этом в своем Telegram-канале сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Так она отреагировала на высказывание нового уполномоченного по защите государственного языка на Украине Елены Ивановской, которая призвала исключить русский язык из перечня региональных языков.

«Харкнула Елена Ивановская на Европейскую хартию с высокой пцушной колокольни. Варвары, скажут. Возражу — быдло», — заявила она.

По словам Захаровой, подобным образом раньше называли людей физического труда, однако потом Россия возвела «человека труда» на пьедестал и «быдлом» начали называть «оскотинившихся хамов без чести и совести», которые выполняют чужие приказы.

Представитель МИД подчеркнула, что «власти киевского режима — и есть групповое быдло».

19 июля омбудсмен Украины Елена Ивановская предложила исключить из конституции упоминание русского языка. Она выразила мнение, что в условиях конфликта язык выступает инструментом дестабилизации.

Ранее женщина на западе Украины набросилась на жителей Харькова из-за русской речи.