На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Захарова назвала власть в Киеве «групповым быдлом» на фоне притеснения русского языка

Захарова заявила, что киевский режим является групповым быдлом
true
true
true
close
Roman Naumov/Global Look Press

Власти Киева, которые притесняют русский язык, являются «групповым быдлом». Об этом в своем Telegram-канале сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Так она отреагировала на высказывание нового уполномоченного по защите государственного языка на Украине Елены Ивановской, которая призвала исключить русский язык из перечня региональных языков.

«Харкнула Елена Ивановская на Европейскую хартию с высокой пцушной колокольни. Варвары, скажут. Возражу — быдло», — заявила она.

По словам Захаровой, подобным образом раньше называли людей физического труда, однако потом Россия возвела «человека труда» на пьедестал и «быдлом» начали называть «оскотинившихся хамов без чести и совести», которые выполняют чужие приказы.

Представитель МИД подчеркнула, что «власти киевского режима — и есть групповое быдло».

19 июля омбудсмен Украины Елена Ивановская предложила исключить из конституции упоминание русского языка. Она выразила мнение, что в условиях конфликта язык выступает инструментом дестабилизации.

Ранее женщина на западе Украины набросилась на жителей Харькова из-за русской речи.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами