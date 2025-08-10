Женщина на западе Украины набросилась на жителей Харькова из-за русской речи

Женщина во Львове на западе Украины набросилась на группу жителей Харькова за разговоры на русском языке. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua».

По данным СМИ, местная жительница потребовала от харьковчан прекратить говорить по-русски, обвинив их в сепаратизме. После конфликта она вызвала полицию. Другие подробности инцидента не раскрываются.

После событий 2014 года власти Украины начали активную борьбу с проявлениями советской истории и всего, что связано с Россией, включая русский язык. В 2019 году Верховная рада приняла закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного», который обязывает использовать украинский язык во всех сферах жизни.

19 июля 2025 года омбудсмен Украины Елена Ивановская предложила исключить из конституции упоминание русского языка. Она выразила мнение о том, что в условиях конфликта язык выступает инструментом дестабилизации.

21 июня сообщалось, что уроженка Харькова, гимнастка Влада Никольченко не захотела отказываться от русского языка, из-за чего подверглась критике. Девушка утверждает, что ей постоянно пишут незнакомцы и требуют от нее разговаривать исключительно на украинском языке. Она ответила, что для нее это невозможно.

Ранее в Одессе отдыхающие устроили массовую драку на пляже из-за русской музыки.