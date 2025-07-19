На Украине предложили вычеркнуть русский язык из конституции

Новый языковой омбудсмен Украины Елена Ивановская предложила исключить из конституции упоминание русского языка. Об этом пишет «Укринформ».

«Необходимо устранить символическое неравенство в законодательстве, в частности, отменить особый статус русского языка», — сказала она.

Ивановская выразила мнение о том, что в условиях конфликта язык выступает инструментом дестабилизации.

До этого бывший украинский военнослужащий, ныне командир добровольческого подразделения с позывным «Борзый» рассказал, что в Вооруженных силах Украины (ВСУ) сохраняется практика использования русского языка, несмотря на законодательные ограничения.

Как отметил собеседник агентства, военнослужащие ВСУ формально соблюдают языковые требования во время официальных мероприятий, но в неформальном общении преимущественно используют русский язык.

24 июня актер и режиссер Александр Завальский, претендовавший на должность уполномоченного по защите государственного языка Украины, заявил, что военнослужащие Вооруженных сил Украины должны говорить исключительно на украинском.

Ранее на Украине заявили о невозможности запретить русский язык в школах.