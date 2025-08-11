В Турции раскрыли коррупционную схему окружения Зеленского

Окружение президента Украины Владимира Зеленского ежемесячно переводит на банковские счета базирующих в ОАЭ компаний $50 млн. Об этом сообщила турецкая газета Aydinlik.

По данным издания, средства перечисляются на счета двух компаний, связанных с бывшим консультантом Фонда государственного имущества Украины Андреем Гмыриным. По словам журналистов, он является предполагаемым распорядителем средств, которые были получены коррупционным путем.

Газета отметила, что сейчас Гмырин находится под международным следствием, связанным с его сетью компаний и портфелем предметов роскоши во Франции, ОАЭ и Европе.

«Согласно предыдущим заявлениям НАБУ, в 2020-2021 годах Гмырин назначил подконтрольных ему людей на руководящие должности в стратегических государственных предприятиях. <...> Благодаря этим назначениям государственные активы отчуждались по низким ценам, а с соответствующими компаниями заключались льготные контракты», — следует из материала.

В июне экс-депутат Верховной рады Олег Царев заявил, что президент США Дональд Трамп получил информацию о коррупции Зеленского. По словам политика, история с бывшим вице-премьером и министром национального единства Алексеем Чернышовым может окончательно потопить «киевский режим».

Ранее Зеленского уличили в использовании тактики «опытного уголовника» в вопросе коррупции.