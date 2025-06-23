Президент США Дональд Трамп получил информацию о коррупции главы Украины Владимира Зеленского. Об этом РИА Новости рассказал экс-депутат Верховной рады Олег Царев.

По словам политика, история с бывшим вице-премьером и министром национального единства Алексеем Чернышовым может окончательно потопить «киевский режим». Именно благодаря Чернышову Трамп получил сведения о коррупции Зеленского, которые станут отправной точкой полного свержения нынешней власти на Украине.

Царев отметил, что окружением бывшего вице-премьера заинтересовалось Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ), которое фактически неподконтрольно Зеленскому и во многом зависит от Соединенных Штатов. Поэтому Вашингтон получил от НАБУ значительное количество информации на самого Зеленского и его окружение. С помощью нее Трамп имеет возможность оказывать давление на украинского президента. История с Чернышовым позволит США получить больше компрометирующих сведений и окончательно утопить верхушку украинской власти.

22 июня сообщалось, что заподозренный в побеге за границу Чернышов вернулся на Украину.

20 июня украинские СМИ написали, что Чернышов и совладелец студии «Квартал 95» Тимур Миндич, которого называют «кошельком» Зеленского, «сбежали» за границу на фоне коррупционного скандала. Первого подозревают в махинациях с землей, второго — в воровстве средств, выделенных на строительство фортификаций. Чернышов уехал в командировку и не вернулся — за время его отсутствия на Украине задержали двух его соратников, а у самого вице-премьера провели обыски.

Ранее вице-премьера Украины уличили в коррупции.