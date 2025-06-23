На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Экс-депутат Рады заявил, что Трамп получил информацию о коррупции украинского президента

Царев: у Трампа есть информация о коррупции Зеленского
close
Thomas Peter/Evelyn Hockstein/Reuters

Президент США Дональд Трамп получил информацию о коррупции главы Украины Владимира Зеленского. Об этом РИА Новости рассказал экс-депутат Верховной рады Олег Царев.

По словам политика, история с бывшим вице-премьером и министром национального единства Алексеем Чернышовым может окончательно потопить «киевский режим». Именно благодаря Чернышову Трамп получил сведения о коррупции Зеленского, которые станут отправной точкой полного свержения нынешней власти на Украине.

Царев отметил, что окружением бывшего вице-премьера заинтересовалось Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ), которое фактически неподконтрольно Зеленскому и во многом зависит от Соединенных Штатов. Поэтому Вашингтон получил от НАБУ значительное количество информации на самого Зеленского и его окружение. С помощью нее Трамп имеет возможность оказывать давление на украинского президента. История с Чернышовым позволит США получить больше компрометирующих сведений и окончательно утопить верхушку украинской власти.

22 июня сообщалось, что заподозренный в побеге за границу Чернышов вернулся на Украину.

20 июня украинские СМИ написали, что Чернышов и совладелец студии «Квартал 95» Тимур Миндич, которого называют «кошельком» Зеленского, «сбежали» за границу на фоне коррупционного скандала. Первого подозревают в махинациях с землей, второго — в воровстве средств, выделенных на строительство фортификаций. Чернышов уехал в командировку и не вернулся — за время его отсутствия на Украине задержали двух его соратников, а у самого вице-премьера провели обыски.

Ранее вице-премьера Украины уличили в коррупции.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами