Украинский лидер Владимир Зеленский начал использовать тактику «опытного уголовника», чтобы сдавать США своих подельников в коррупционных схемах в надежде избежать наказания. Об этом написал глава движения «Другая Украина» Виктор Медведчук на платформе «Смотрим».

Медведчук напомнил слова Зеленского о том, что он не знает, куда были потрачены выделенные Вашингтоном $200 млрд. По его словам, соответствующим заявлением украинский лидер подписал себе «как минимум приговор».

«Зеленский, использует тактику опытного уголовника, который пытается сдать подельников, чтобы пойти по делу не обвиняемым, а свидетелем. И который раз изображает из себя обманутую гимназистку, которую нагло обманул Байден», — пишет Медведчук.

После смены власти в США Зеленский ради собственного благополучия решил сдать не только Джо Байдена, но и всех активистов от Демпартии США, играющих ту или иную роль на Украине, считает эксперт. По его словам, система американского контроля на территории республики терпит крах, и Зеленскому нужно объяснить команде президента Трампа, куда ушли деньги.

«Внешнее управление просто уничтожило Украину как государство, а США никакой пользы от этого уже не получают, страну выжали как лимон, и теперь перед командой Трампа стоит задача, что со всем этим делать. Новая власть явно хочет ударить по коррупционным схемам старой с тем, чтобы старая власть уже не думала вернуться. Вот Зеленский и играет перед трампистами под своего», — говорится в тексте.

Ранее Зеленского обвинили в попытках удержаться у власти любой ценой.