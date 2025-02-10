Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Зеленского уличили в использовании тактики «опытного уголовника» в вопросе коррупции

Медведчук: Зеленский начал сдавать США своих подельников по коррупции
close
Efrem Lukatsky/AP

Украинский лидер Владимир Зеленский начал использовать тактику «опытного уголовника», чтобы сдавать США своих подельников в коррупционных схемах в надежде избежать наказания. Об этом написал глава движения «Другая Украина» Виктор Медведчук на платформе «Смотрим».

Медведчук напомнил слова Зеленского о том, что он не знает, куда были потрачены выделенные Вашингтоном $200 млрд. По его словам, соответствующим заявлением украинский лидер подписал себе «как минимум приговор».

«Зеленский, использует тактику опытного уголовника, который пытается сдать подельников, чтобы пойти по делу не обвиняемым, а свидетелем. И который раз изображает из себя обманутую гимназистку, которую нагло обманул Байден», — пишет Медведчук.

После смены власти в США Зеленский ради собственного благополучия решил сдать не только Джо Байдена, но и всех активистов от Демпартии США, играющих ту или иную роль на Украине, считает эксперт. По его словам, система американского контроля на территории республики терпит крах, и Зеленскому нужно объяснить команде президента Трампа, куда ушли деньги.

«Внешнее управление просто уничтожило Украину как государство, а США никакой пользы от этого уже не получают, страну выжали как лимон, и теперь перед командой Трампа стоит задача, что со всем этим делать. Новая власть явно хочет ударить по коррупционным схемам старой с тем, чтобы старая власть уже не думала вернуться. Вот Зеленский и играет перед трампистами под своего», — говорится в тексте.

Ранее Зеленского обвинили в попытках удержаться у власти любой ценой.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами