Ряд не входящих в ЕС стран присоединились к пакету санкций против Белоруссии

Восемь стран присоединились к пакету санкций Евросоюза против Белоруссии
Francois Lenoir/Reuters

К пакету санкций Европейского союза (ЕС) против Белоруссии присоединились восемь стран, которые не входят в состав объединения. Об этом сообщается на сайте Совета ЕС.

В Совете уточнили, что речь идет о Северной Македонии, Норвегии, Албании, Исландии, Лихтенштейне, Черногории, Украине, а также Боснии и Герцеговине.

«Они обеспечат соответствие своей национальной политики настоящему решению Совета. Евросоюз принимает к сведению это обязательство и приветствует его», — говорится в сообщении.

В июле Евросоюз утвердил 18-й пакет санкций. Ограничения коснулись восьми белорусских оборонных компаний. При этом ключевым элементом стал новый потолок цены на российскую нефть — около $47,6 за баррель. Также в фокусе европейских политиков оказался индийский нефтезавод с долей «Роснефти» — ЕС вводит ограничения на поставки его продукции. Эксперты, опрошенные «Газетой.Ru», допустили, что из-за новых санкций российский бюджет будет терять до $7 млрд каждый год.

Ранее Украина синхронизировала свои санкции с 18-м пакетом ЕС против России.

