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Украина синхронизировала свои санкции с 18-м пакетом ЕС против России

Зеленский ввел санкции против компаний из России, Китая и Ирана
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Thomas Peter/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указы о введении новых санкций, ограничения затронут 45 физических и 50 юридических лиц. Об этом сообщается в Telegram-канале главы республики.

Зеленский подчеркнул, что теперь 18 пакетов санкционных мер Евросоюза против России полностью синхронизированы и действуют на Украине.

Также Зеленский ввел ограничения против более 90 компаний, которые добывают редкоземельные и редкие металлы, которые являются ключевыми для производства электроники, систем наведения, двигателей и беспилотников. Президент Украины добавил, что Киев ведет работу с целью принятия аналогичных санкций в юрисдикциях партнеров.

20 июля Зеленский ввел санкции против двух россиян и трех украинцев за участие в антиукраинской пропаганде.

Как сообщил журналистам советник президента Украины Владислав Власюк, санкции введены за «участие в информационных кампаниях, направленных на подрыв обороноспособности Украины, продвижение антиукраинских нарративов и легитимизацию вооруженной агрессии Российской Федерации».

Ранее в Белом доме пригрозили ввести торговые пошлины и санкции против РФ.

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