«Оговорка по Фрейду»: американист объяснил заявление Трампа о визите в РФ

Американист Малек Дудаков назвал в беседе с «Газетой.Ru» хохмой желание Трампа посетить Россию, планируя визит на Аляску. Он также отметил, что американский президент оговорился.

«Дональд Трамп оговорился, учитывая, что он политик в возрасте, у него нет когнитивных проблем, как у предшественника Джо Байдена. Но он нередко оговаривается, выступая с публичными речами. В данном случае оговорка по Фрейду — не зря представители нашей делегации, включая господина Ушакова, указывают, что после такого жеста [визита президента России на Аляску] было бы логично увидеть симметричный визит уже Дональда Трампа в Россию», — сказал он.

Дудаков заявил, что Трамп может посетить Россию в ответ, если переговоры закончатся успехом. Американист также напомнил, какие лидеры США уже были в России.

«Американские президенты в современной истории приезжали в Россию, тот же [Джордж] Буш — младший на саммит большой восьмерки в Санкт-Петербурге. Он же был в Сочи, кстати говоря. И Барак Обама приезжал уже в начале десятых годов в Москву. Нельзя исключать, что Трамп традицию продолжит — и в случае нормализации отношений навестит нашу страну. Было бы логичным ждать с американской стороны нормализации работы дипломатических служб, чтобы визит проходил на фоне возобновления работы, выдачи виз», — сказал он.

До этого Дональд Трамп заявил, что прошел когнитивный тест «на отлично» во время обследования в военном госпитале Вашингтона – он призвал и других политиков пройти тестирование. После этого президент США во время выступления оговорился, будто «поедет в Россию» для встречи с Владимиром Путиным, хотя сообщалось, что саммит пройдет на Аляске.

Встреча двух лидеров ожидается на Аляске 15-го августа.

Ранее Трамп заявил, что Россия могла добраться до Киева за 4 часа.