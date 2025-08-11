На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Трамп заявил, что Орбан исключил поражение России в конфликте на Украине

Трамп рассказал, что Орбан исключил победу Украины над Россией
true
true
true
close
Al Drago/Pool via CNP/Global Look Press

Президент США Дональд Трамп на брифинге рассказал, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан указал ему в разговоре, что поражение России в конфликте с Украиной исключено, поскольку российская сторона не сдается в войнах и исторически выходит из них победителем.

По словам американского лидера, его диалог с Орбаном состоялся в период президентства Джо Байдена.

«Мой друг сказал, что Россия крепкая, потому что продолжает биться. Они [русские] победили Гитлера, мы его тоже победили, они еще победили Наполеона», — заявил Трамп.

Президент США добавил, что спросил премьер-министра Венгрии, сможет ли Украина победить Россию? Орбан в ответ, по словам Трампа, посмотрел на него с таким выражением, будто прозвучал «глупый вопрос», и сказал, что Россия является огромной страной, которая отстаивает свою жизнь, ведя войны.

Премьер подчеркнул, что если Китай побеждает в торговле, то «Россия — в войне».

В ходе брифинга американский лидер добавил, что бойцы Вооруженных сил (ВС) России в самом начале конфликта на Украине могли бы добраться до Киева за четыре часа по шоссе.

Ранее Трамп ответил, будет ли Зеленский на встрече с Путиным на Аляске.

