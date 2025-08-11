Премьер Индии напомнил Зеленскому позицию страны по Украине

Премьер Индии Моди сообщил Зеленскому о позиции страны по конфликту на Украине

Индия привержена урегулированию украинского конфликта и настроена на развитие отношений с Киевом. Об этом по итогам телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским написал в соцсети X премьер-министр Индии Нарендра Моди.

«Индия по-прежнему привержена содействию в урегулировании украинского кризиса. <...> Я изложил последовательную позицию Индии относительно необходимости скорейшего и мирного урегулирования конфликта», — сообщил Моди.

Он добавил, что был рад поговорить с Зеленским и надеется на укрепление двусторонних отношений между Индией и Украиной.

Телефонный разговор между Моди и Зеленским состоялся 11 августа. В сообщении офиса президента Украины говорится, что в разговоре была затронута тема двустороннего сотрудничества, а также дипломатическая ситуация в мире в целом. При этом Зеленский подчеркнул, что стороны подробно обсудили антироссийские санкции в виде ограничений на экспорт российских энергоносителей, в частности нефти.

