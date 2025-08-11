На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Индии

Зеленский договорился с Моди о встрече в сентябре в рамках Генассамблеи ООН
Gleb Garanich/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с премьер-министром Индии Нарендрой Моди по телефону возможность провести личную встречу в сентябре на полях Генассамблеи ООН. Об этом украинский лидер написал в своем Telegram-канале.

В сообщении отмечается, что в разговоре была затронута тема двустороннего сотрудничества, а также дипломатическая ситуация в мире в целом. При этом Зеленский подчеркнул, что стороны подробно обсудили антироссийские санкции в виде ограничений на экспорт российских энергоносителей, в частности нефти.

«Договорились запланировать личную встречу в сентябре на Генассамблее ООН и разработать обмен визитами», — говорится в сообщении.

До этого Зеленский сообщил о телефонном разговоре с азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым. Во время беседы глава республики поздравил собеседника с договоренностями с Арменией о мире на Южном Кавказе, достигнутыми при помощи США. Зеленский выразил надежду, что «все сработает».

По его словам, во время разговора речь также шла о сотрудничестве Киева и Баку в энергетике, где удалось достичь «значительных» результатов. В беседе Зеленский упомянул удары РФ по энергетическим объектам Украины. Он считает, что они направлены на блокировку энергетических путей, гарантирующих независимость республики и стран ЕС в этой сфере.

Ранее Зеленский заявил, что Путин попытается «обмануть» Трампа на встрече лидеров.

